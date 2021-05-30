В Майами мужчина около 60 раз выстрелил из окна машины и скрылся

Новости США. В США вновь слышны выстрелы. Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Майами, штат Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. По словам очевидцев, стрелок произвел не менее 60 выстрелов. Огонь предположительно был открыт из окна автомобиля.