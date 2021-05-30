В Майами мужчина около 60 раз выстрелил из окна машины и скрылся

Новости США. В США вновь слышны выстрелы. Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Майами, штат Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США вновь слышны выстрелы. Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Майами, штат Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. По словам очевидцев, стрелок произвел не менее 60 выстрелов. Огонь предположительно был открыт из окна автомобиля.
Все пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Полиция штата ведет расследование произошедшего.