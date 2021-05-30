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В Майами мужчина около 60 раз выстрелил из окна машины и скрылся

30 мая 2021 12:01
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Новости США. В США вновь слышны выстрелы. Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Майами, штат Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Майами мужчина около 60 раз выстрелил из окна машины и скрылся-1

Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. По словам очевидцев, стрелок произвел не менее 60 выстрелов. Огонь предположительно был открыт из окна автомобиля.

В Майами мужчина около 60 раз выстрелил из окна машины и скрылся-4

Все пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Полиция штата ведет расследование произошедшего.

# Стрельба в США # Фотофакт

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