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Генсек НАТО Столтенберг покинет пост осенью 2023 года

15 мая 2023 11:27
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в понедельник, 15 мая, информацию о том, что покинет свой пост после завершения полномочий осенью 2023 года, пишет ТАСС. 

Генсек НАТО Столтенберг покинет пост осенью 2023 года-1

Отвечая на вопрос о том, останется ли он, если страны НАТО об этом попросят, Столтенберг ответил, что будет на посту вдвое дольше, чем изначально планировалось. Он не сомневается, что государства Североатлантического альянса смогут найти преемника. 

В феврале 2023 года официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Он завершается в сентябре нынешнего года. Пост генерального секретаря НАТО Столтенберг занимает уже почти десять лет. 

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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