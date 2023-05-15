Генсек НАТО Столтенберг покинет пост осенью 2023 года

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в понедельник, 15 мая, информацию о том, что покинет свой пост после завершения полномочий осенью 2023 года, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, останется ли он, если страны НАТО об этом попросят, Столтенберг ответил, что будет на посту вдвое дольше, чем изначально планировалось. Он не сомневается, что государства Североатлантического альянса смогут найти преемника.

В феврале 2023 года официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Он завершается в сентябре нынешнего года. Пост генерального секретаря НАТО Столтенберг занимает уже почти десять лет.