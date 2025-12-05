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Генерал Товери: Финляндия не может дать Украине гарантии безопасности

05 декабря 2025 14:22
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Генерал Товери: Финляндия не может дать Украине гарантии безопасности-0

Бывший глава финской разведки Пекка Товери заявил, что Финляндия не может дать Украине гарантии безопасности из-за ограниченного военного потенциала в мирное время. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, страна должна сосредоточиться на защите собственных границ, хотя продолжает помогать Киеву и участвует в «коалиции желающих».

В МИД России подчеркнули, что размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для Москвы и приведет к эскалации, а подобные заявления западных стран назвали подстрекательством к продолжению конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика # Финляндия

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