Бывший глава финской разведки Пекка Товери заявил, что Финляндия не может дать Украине гарантии безопасности из-за ограниченного военного потенциала в мирное время. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, страна должна сосредоточиться на защите собственных границ, хотя продолжает помогать Киеву и участвует в «коалиции желающих».

В МИД России подчеркнули, что размещение войск НАТО на Украине неприемлемо для Москвы и приведет к эскалации, а подобные заявления западных стран назвали подстрекательством к продолжению конфликта.

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