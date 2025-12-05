В Евросоюзе наметились сразу две точки политического кризиса. Оппозиционные партии Болгарии и Румынии практически одновременно потребовали отставки кабминов и премьер-министров. Предложения о вотуме недоверия представили на рассмотрение в обоих парламентах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение приняли на фоне провала экономической политики как в Болгарии, так и в Румынии. Оппозиция обвиняет власти в неспособности управлять финансами, здравоохранением, образованием и правосудием. Индикатором стал резкий рост налогов и социальных взносов. А попытка стабилизировать дефицит бюджета обернулась высокой инфляцией. Сотни тысяч люди в Болгарии и Румынии выходят на протесты, заявляя о своей бедности. Власти, в свою очередь, продолжают заключать контракты с европейскими оборонными производствами, снабжая ЕС вооружением на миллиарды евро.