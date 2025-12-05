Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 850

Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 850 человек. Еще около 550 числятся пропавшими без вести. Циклон «Дитва», который принес разрушительные ливни, не покидает остров Суматра уже неделю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.