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Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 850

05 декабря 2025 13:34
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Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 850 человек. Еще около 550 числятся пропавшими без вести. Циклон «Дитва», который принес разрушительные ливни, не покидает остров Суматра уже неделю, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 850-2

Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру. Власти задействовали вертолеты и военную технику в пострадавших районах. На острове объявлен режим ЧС.

# Наводнение

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