Посол США: Анкара намерена отказаться от С-400 и закупить F-35

Американский посол в Турции Том Баррак заявил, что Анкара уже не использует российские системы С-400 и уже готова отказаться от них, что откроет путь к закупке американских F-35. По его мнению, решение может быть принято в ближайшие месяцы. Об этом пишет РИА Новости.

Турция закупила С-400 у России в 2017 году за 2,5 миллиарда долларов, а после поставки была вычеркнута из программы F-35.

Ранее Bloomberg сообщало, что Анкара рассматривала возможность компромисса с США, включая совместный контроль за эксплуатацией российских систем.

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