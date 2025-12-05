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Посол США: Анкара намерена отказаться от С-400 и закупить F-35

05 декабря 2025 13:49
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Посол США: Анкара намерена отказаться от С-400 и закупить F-35-0

Американский посол в Турции Том Баррак заявил, что Анкара уже не использует российские системы С-400 и уже готова отказаться от них, что откроет путь к закупке американских F-35. По его мнению, решение может быть принято в ближайшие месяцы. Об этом пишет РИА Новости.

Турция закупила С-400 у России в 2017 году за 2,5 миллиарда долларов, а после поставки была вычеркнута из программы F-35.

Ранее Bloomberg сообщало, что Анкара рассматривала возможность компромисса с США, включая совместный контроль за эксплуатацией российских систем.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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