Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется под стражей до 25 мая

Новости России. Гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется в заключении до 25 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчик, потерявший родных на пожаре в Кемерово, пошёл на поправку
Новости России. Гендиректор компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется в заключении до 25 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчик, потерявший родных на пожаре в Кемерово, пошёл на поправку
Следствие опасается, что, будучи на свободе, она может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей. В ходе расследования выяснилось, что подчинённые неоднократно сообщали Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности, однако, никаких мер предпринято не было.
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Подозреваемая своей вины не признаёт, утверждая, что ничего не знала о поломке и планировала в ближайшее время заменить оборудование на новое. Напомним, по делу о трагическом пожаре в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, проходят ещё пять фигурантов. Все они также находятся под арестом.