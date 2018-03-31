Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова останется под стражей до 25 мая

Следствие опасается, что, будучи на свободе, она может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей. В ходе расследования выяснилось, что подчинённые неоднократно сообщали Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности, однако, никаких мер предпринято не было.

Подозреваемая своей вины не признаёт, утверждая, что ничего не знала о поломке и планировала в ближайшее время заменить оборудование на новое. Напомним, по делу о трагическом пожаре в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, проходят ещё пять фигурантов. Все они также находятся под арестом.