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Мальчик, потерявший родных на пожаре в Кемерово, пошёл на поправку

31 марта 2018 12:00
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Новости России. Пострадавший от огня в кемеровском торговом центре 11-летний мальчик пошёл на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пожаре он потерял родителей и младшую сестру. О гибели родных ему сообщили психологи.

Мальчик, потерявший родных на пожаре в Кемерово, пошёл на поправку-1

Мальчик стойко перенёс трагическое известие. Сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии, у него многочисленные переломы и травмы. Однако медики уверяют, что его жизни ничего не угрожает. Опекуном ребёнка станет бабушка.

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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