Мальчик, потерявший родных на пожаре в Кемерово, пошёл на поправку

Новости России. Пострадавший от огня в кемеровском торговом центре 11-летний мальчик пошёл на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пожаре он потерял родителей и младшую сестру. О гибели родных ему сообщили психологи.

Мальчик стойко перенёс трагическое известие. Сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии, у него многочисленные переломы и травмы. Однако медики уверяют, что его жизни ничего не угрожает. Опекуном ребёнка станет бабушка.