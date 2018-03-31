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После пожара лондонский аэропорт Станстед возобновил работу

31 марта 2018 16:40
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Новости Великобритании. Лондонский аэропорт Станстед после возникшего пожара возобновил работу в обычном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После пожара лондонский аэропорт Станстед возобновил работу-1

30 марта из-за пожара на стоянке для автобусов возле терминала в здании воздушной гавани началась эвакуация. Перенаправлены или отменены были в общей сложности 100 рейсов. В результате пожара никто не пострадал.

После пожара лондонский аэропорт Станстед возобновил работу-4

Перебои в работе аэропорта коснулись 15 тысяч пассажиров. Администрация аэропорта заверила пассажиров, вылеты самолетов будут осуществляться согласно расписанию до конца пасхальных выходных.

После пожара лондонский аэропорт Станстед возобновил работу-7

# Пожар # Фотофакт

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