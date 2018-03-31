После пожара лондонский аэропорт Станстед возобновил работу

Новости Великобритании. Лондонский аэропорт Станстед после возникшего пожара возобновил работу в обычном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 марта из-за пожара на стоянке для автобусов возле терминала в здании воздушной гавани началась эвакуация. Перенаправлены или отменены были в общей сложности 100 рейсов. В результате пожара никто не пострадал.