Китайские учёные разработали устройство для отслеживания москитов

Новости Китая. Отследить москитов можно будет в пределах двух километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Отследить москитов можно будет в пределах двух километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам экспертов, оно поможет спасти миллионы жизней от укусов «самых смертоносных насекомых» планеты. Прототип прибора, который сможет вычислить москита по звуку взмахов крыльев, уже проходит испытания в оборонной лаборатории в Пекине.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, от укусов этих насекомых ежегодно умирает более миллиона человек. Москиты – разносчики многочисленных опасных болезней, в числе вируса Зика.