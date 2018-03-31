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Китайские учёные разработали устройство для отслеживания москитов

31 марта 2018 14:28
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Новости Китая. Отследить москитов можно будет в пределах двух километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайские учёные разработали устройство для отслеживания москитов-1

По словам экспертов, оно поможет спасти миллионы жизней от укусов «самых смертоносных насекомых» планеты. Прототип прибора, который сможет вычислить москита по звуку взмахов крыльев, уже проходит испытания в оборонной лаборатории в Пекине.

Китайские учёные разработали устройство для отслеживания москитов-4

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, от укусов этих насекомых ежегодно умирает более миллиона человек. Москиты – разносчики многочисленных опасных болезней, в числе вируса Зика.

# Фотофакт # Наука

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