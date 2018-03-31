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Во Франции водитель не справился с управлением и двухмоторный самолёт упал на автостраду

31 марта 2018 16:37
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Новости Франции. На востоке Франции двухмоторный самолет упал на автостраду. Пилот и его пассажир погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции водитель не справился с управлением и двухмоторный самолёт упал на автостраду-1

При падении воздушное судно задело дорожные указатели. Летчик сумел отвести самолет от столкновения с машинами. Очевидцы утверждают, что пилот неожиданно потерял управление и самолет стал резко снижаться.

По предварительным данным, катастрофа случилась около полудня по местному времени. Движение в сторону Лиона перекрыто. На месте происшествия работают специалисты.

# Фотофакт # Крушение

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