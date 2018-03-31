Во Франции водитель не справился с управлением и двухмоторный самолёт упал на автостраду

Новости Франции. На востоке Франции двухмоторный самолет упал на автостраду. Пилот и его пассажир погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При падении воздушное судно задело дорожные указатели. Летчик сумел отвести самолет от столкновения с машинами. Очевидцы утверждают, что пилот неожиданно потерял управление и самолет стал резко снижаться.

По предварительным данным, катастрофа случилась около полудня по местному времени. Движение в сторону Лиона перекрыто. На месте происшествия работают специалисты.