«Где была Европа, когда украинские наёмники убивали детей в Донбассе?» Мнение депутата Европарламента

Милан Угрик, депутат Европарламента от Словакии:

Перед тем как я скажу несколько слов об Украине, я бы хотел задать несколько откровенных вопросов. Где были международные санкции, когда США убили 200 тысяч мирных граждан в Ираке под предлогом наличия там оружия массового уничтожения? Где были ваши резолюции, когда США полностью нарушили международное право, сбрасывая бомбы на Югославию, Ливию и Сирию? Где была Европа, когда украинские наемники убивали детей в Донбассе, сжигали гражданских? Лицемерие некоторых из вас, коллеги, тех, кто игнорирует войны только потому, что они начаты американцами, – это ужасно.

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