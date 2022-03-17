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«Где была Европа, когда украинские наёмники убивали детей в Донбассе?» Мнение депутата Европарламента

17 марта 2022 11:27
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Игнорирование членами Европейского парламента войн, которые развязали Соединенные Штаты, является лицемерием. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к коллегам Милан Угрик начал с вопросов.

«Где была Европа, когда украинские наёмники убивали детей в Донбассе?» Мнение депутата Европарламента-1

Милан Угрик, депутат Европарламента от Словакии:
Перед тем как я скажу несколько слов об Украине, я бы хотел задать несколько откровенных вопросов. Где были международные санкции, когда США убили 200 тысяч мирных граждан в Ираке под предлогом наличия там оружия массового уничтожения? Где были ваши резолюции, когда США полностью нарушили международное право, сбрасывая бомбы на Югославию, Ливию и Сирию? Где была Европа, когда украинские наемники убивали детей в Донбассе, сжигали гражданских? Лицемерие некоторых из вас, коллеги, тех, кто игнорирует войны только потому, что они начаты американцами, – это ужасно.

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# Международная политика # Милан Угрик # Фотофакт

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