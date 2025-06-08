Встретились с депутатом Европарламента от Словакии. Милан Угрик открыто критикует политику ЕС, обвиняет Брюссель в двойных стандартах и не видит ничего плохого в Беларуси и в сотрудничестве с нами.
«Европейский союз вводит санкции, потому что, и они говорят это довольно открыто, хочет остановить экономический рост России, Китая, Беларуси и других стран. Но думаю, что в будущем это не получится».
«Их обвиняют, что они использовали деньги Европейского парламента для поездки в Москву. Но они все оплачивали из своего кармана».
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