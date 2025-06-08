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Новости по тегу #Милан Угрик

Когда завершится украинский кризис и что думают простые европейцы о Беларуси? Интервью с депутатом ЕП Миланом Угриком
08 июня 2025 17:14

Когда завершится украинский кризис и что думают простые европейцы о Беларуси? Интервью с депутатом ЕП Миланом Угриком

Политика ЕС вообще не имеет смысла – депутат Европарламента от Словакии о санкциях против Беларуси и России
08 июня 2025 17:11

Политика ЕС вообще не имеет смысла – депутат Европарламента от Словакии о санкциях против Беларуси и России

Депутат Европарламента рассказал, в чём обвинили его коллег, которые приехали в Москву на 9 Мая
08 июня 2025 17:09

Депутат Европарламента рассказал, в чём обвинили его коллег, которые приехали в Москву на 9 Мая

«Где была Европа, когда украинские наёмники убивали детей в Донбассе?» Мнение депутата Европарламента
17 марта 2022 11:27

«Где была Европа, когда украинские наёмники убивали детей в Донбассе?» Мнение депутата Европарламента