Депутат немецкого парламента: ни ЕС, ни НАТО не должны разжигать войну путём транспортировки оружия в Украину

Лучший способ разрешить нынешний кризис в Украине – это дипломатия, а не поставка оружия, ведь ситуация в Украине только ухудшается, а конфликт продолжается. Об этом заявил депутат немецкого парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.