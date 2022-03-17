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Депутат немецкого парламента: ни ЕС, ни НАТО не должны разжигать войну путём транспортировки оружия в Украину

17 марта 2022 11:11
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Лучший способ разрешить нынешний кризис в Украине – это дипломатия, а не поставка оружия, ведь ситуация в Украине только ухудшается, а конфликт продолжается. Об этом заявил депутат немецкого парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат немецкого парламента: ни ЕС, ни НАТО не должны разжигать войну путём транспортировки оружия в Украину-1

Петр Быстрон, депутат Бундестага:
Мы должны действовать одновременно на политическом и военном уровне. В политической сфере ни ЕС, ни НАТО не должны давать ложных обещаний Украине по присоединению к ним. А в военной области они, очевидно, не должны разжигать войну путем транспортировки оружия, чтобы избежать увеличения риска третьей мировой войны.

Депутат немецкого парламента: ни ЕС, ни НАТО не должны разжигать войну путём транспортировки оружия в Украину-4

Также политик отметил, что введение многочисленных санкций имеет ряд негативных последствий для всех сторон, включая Европу. Причем как в экономической, так и в социальной сфере. Санкции влияют на процесс восстановления мира и стабильности в целом.

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# Международная политика # Петр Быстрон # Фотофакт

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