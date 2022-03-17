Депутат немецкого парламента: ни ЕС, ни НАТО не должны разжигать войну путём транспортировки оружия в Украину

Лучший способ разрешить нынешний кризис в Украине – это дипломатия, а не поставка оружия, ведь ситуация в Украине только ухудшается, а конфликт продолжается. Об этом заявил депутат немецкого парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучший способ разрешить нынешний кризис в Украине – это дипломатия, а не поставка оружия, ведь ситуация в Украине только ухудшается, а конфликт продолжается. Об этом заявил депутат немецкого парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Быстрон, депутат Бундестага:
Мы должны действовать одновременно на политическом и военном уровне. В политической сфере ни ЕС, ни НАТО не должны давать ложных обещаний Украине по присоединению к ним. А в военной области они, очевидно, не должны разжигать войну путем транспортировки оружия, чтобы избежать увеличения риска третьей мировой войны.
Также политик отметил, что введение многочисленных санкций имеет ряд негативных последствий для всех сторон, включая Европу. Причем как в экономической, так и в социальной сфере. Санкции влияют на процесс восстановления мира и стабильности в целом.
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