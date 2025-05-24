Гарварду разрешили приём иностранных студентов

В США Гарвардский университет добился блокировки решения администрации президента страны Дональда Трампа о запрете вузу осуществлять прием студентов из других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что разрешение университету принимать на обучение иностранцев приостановлено администрацией Трампа. Американские власти полагают, что учебное заведение не в состоянии гарантировать безопасность учащихся, имеющих еврейское происхождение. Причина – пропалестинские активисты.

Университет подал иск в суд и потребовал аннулировать решение правительства. Федеральным судьей временно заблокировано решение властей Штатов.

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