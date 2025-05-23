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Дзермант: для Запада мы всего лишь будем добычей на их столе

23 мая 2025 19:25
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Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».

Дзермант: для Запада мы всего лишь будем добычей на их столе-1

Алексей Дзермант, политолог:
Страшные эксперименты, которые мы переживали в 90-е, когда пошли за иллюзией сотрудничества с Западом, вхождения в Запад. Они нам доказали в очередной раз, что именно так все и есть. Мы всего лишь добыча на их столе. Какими бы мы ни пытались казаться близкими, одного там корня... Для них даже собственные люди не значат ничего. Вот посмотрите на отношения Британии и ирландцев. Откуда начинался колониализм британский? Они что там, считали этих ирландцев какими-то близкими? Нет. Неужели они будут считать нас своими братьями и друзьями? Нет. Но здесь есть один момент. То, чему мы должны научиться навсегда и сделать из этого выводы – этой какой-то глубинной преемственности. Потому что конец советского проекта должен научить нас одному – никогда больше не позволить сокрушить нашу державу. Никогда больше. Мы должны реформировать, должны дискутировать между собой, как это лучше сделать, но никогда не доводить до подобной катастрофы.

# Алексей Дзермант # Григорий Азаренок

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