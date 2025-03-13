FT: Дуда призвал США перенести ядерное оружие в Польшу

Польский лидер Анджей Дуда предложил развернуть ядерное оружие на территории Польши, мотивируя это необходимостью переместить объекты инфраструктуры НАТО на восток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Дуда обсуждал эту идею с Китом Келлогом, одним из советников Дональда Трампа. Он подчеркнул, что на создание собственных ядерных сил у Польши уйдут десятилетия.
Ранее Французский президент Эммануэль Макрон, считающий Россию угрозой для Европы, предлагал рассмотреть возможность использования ядерного оружия Франции для защиты Европейского союза. Польский премьер-министр Дональд Туск также поддерживает идею гонки вооружений с Россией.
В ответ на это российские официальные лица, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и президента Владимира Путина, подвергли критике эти заявления. Песков назвал заявление Макрона конфронтационным и обвинил его в том, что он игнорирует опасения Москвы. Путин же подчеркнул, что Россия не намерена нападать на НАТО, и высказал мнение, что разговоры о российской угрозе - всего лишь стремление отвлечь внимание от внутренних проблем Запада.