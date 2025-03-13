FT: Дуда призвал США перенести ядерное оружие в Польшу

Польский лидер Анджей Дуда предложил развернуть ядерное оружие на территории Польши, мотивируя это необходимостью переместить объекты инфраструктуры НАТО на восток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Дуда обсуждал эту идею с Китом Келлогом, одним из советников Дональда Трампа. Он подчеркнул, что на создание собственных ядерных сил у Польши уйдут десятилетия.