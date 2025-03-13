В Эстонии два производителя одежды увольняют всех работников

В Эстонии сразу два производителя одежды увольняют всех работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заказов на их продукцию больше нет.

Компания работала на рынке более 10 лет. И хотя сотрудников на предприятии было немного – всего 25, похожая проблема затронула не только местных производителей. Массовое закрытие швейных фабрик ранее отмечалось в Литве. В конце 2024 года о прекращении деятельности сообщили местный швейный дом, а также немецкая фабрика. Причиной называли высокие цены на продукцию и отсутствие спроса. Причем участники рынка отмечали, что в Прибалтике закрываются «все швейные компании», так как для иностранных заказчиков их продукция стала слишком дорогой.