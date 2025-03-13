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В Аргентине марш пенсионеров закончился ожесточёнными столкновениями с полицией

13 марта 2025 07:02
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Аргентина на пороге гражданской войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты становятся все более радикальными.

В Аргентине марш пенсионеров закончился ожесточёнными столкновениями с полицией-2

В Буэнос-Айресе демонстрация пенсионеров против сокращения выплат переросла в уличные бои с полицией. К маршу пожилых людей присоединилась радикально настроенная молодежь. На разгон протестующих направили наряды спецназа. Они применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ правоохранителей забросали камнями и бутылками. Местами противостояние переходило в рукопашный бой. Сообщается минимум о 60 пострадавших. Задержанных – более 150.

# Международная политика # Протесты

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