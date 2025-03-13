В Аргентине марш пенсионеров закончился ожесточёнными столкновениями с полицией

Аргентина на пороге гражданской войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты становятся все более радикальными.

В Буэнос-Айресе демонстрация пенсионеров против сокращения выплат переросла в уличные бои с полицией. К маршу пожилых людей присоединилась радикально настроенная молодежь. На разгон протестующих направили наряды спецназа. Они применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ правоохранителей забросали камнями и бутылками. Местами противостояние переходило в рукопашный бой. Сообщается минимум о 60 пострадавших. Задержанных – более 150.