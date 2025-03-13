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Американцы недовольны экономической политикой Трампа

13 марта 2025 07:03
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 Американцы испуганы непредсказуемой экономической политикой Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса общественного мнения.

Американцы недовольны экономической политикой Трампа-2

7 из 10 респондентов считают, что глава Белого дома действует слишком непоследовательно, а его экономические реформы могут привести к падению уровня жизни. Введение пошлин на импорт спровоцировало торговую войну. Американцы уверены, что это приведет к росту цен на продукты и товары. Около 60 % опрошенных считают, что Трампу стоит больше уделить внимания внутренним проблемам.

# Новости США # Международная политика # Дональд Трамп

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