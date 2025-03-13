Американцы недовольны экономической политикой Трампа

Американцы испуганы непредсказуемой экономической политикой Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса общественного мнения.
Американцы испуганы непредсказуемой экономической политикой Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса общественного мнения.
7 из 10 респондентов считают, что глава Белого дома действует слишком непоследовательно, а его экономические реформы могут привести к падению уровня жизни. Введение пошлин на импорт спровоцировало торговую войну. Американцы уверены, что это приведет к росту цен на продукты и товары. Около 60 % опрошенных считают, что Трампу стоит больше уделить внимания внутренним проблемам.