Американцы недовольны экономической политикой Трампа

7 из 10 респондентов считают, что глава Белого дома действует слишком непоследовательно, а его экономические реформы могут привести к падению уровня жизни. Введение пошлин на импорт спровоцировало торговую войну. Американцы уверены, что это приведет к росту цен на продукты и товары. Около 60 % опрошенных считают, что Трампу стоит больше уделить внимания внутренним проблемам.