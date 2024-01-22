Страны Балтии создадут общую линию обороны

Это должно укрепить восточную границу НАТО и усилить возможности противостоять якобы исходящим от Беларуси и России угрозам. В частности, планируется создать оборонную зону, где построят 600 бетонных бункеров, а также другие инженерные сооружения. Кроме этого, оборудуют склад для боеприпасов и мин, которые будут храниться вблизи границы. На эти цели предусмотрено 60 миллионов евро.