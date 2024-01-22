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Страны Балтии создадут общую линию обороны

22 января 2024 06:48
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Страны Балтии договорились создать общую линию обороны. Соглашение подписали министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Балтии создадут общую линию обороны-1

Это должно укрепить восточную границу НАТО и усилить возможности противостоять якобы исходящим от Беларуси и России угрозам. В частности, планируется создать оборонную зону, где построят 600 бетонных бункеров, а также другие инженерные сооружения. Кроме этого, оборудуют склад для боеприпасов и мин, которые будут храниться вблизи границы. На эти цели предусмотрено 60 миллионов евро.

# Международное сотрудничество

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