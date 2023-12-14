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Французы хотят смены премьер-министра

14 декабря 2023 12:41
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Две трети французов хотят смены премьер-министра страны. Опрос показал, что 66 % жителей недовольны работой Элизабет Борн. Это на 2 % ниже, чем летом этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы хотят смены премьер-министра-1

Теряет уровень доверия и глава Франции. Рейтинг Макрона также упал на несколько пунктов. Пятая республика, как и другие страны Европы, сегодня живет в условиях экономического кризиса. Страна готовится к Олимпиаде, правда, пока на площадку крупнейших стартов явно не тянет. Улицы некоторых районов заселяют бездомные. Из-за высокой стоимости жилья каждая пятая квартира в стране пустует.

# Кризис в ЕС # Новости Франции

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