Французы хотят смены премьер-министра

Две трети французов хотят смены премьер-министра страны. Опрос показал, что 66 % жителей недовольны работой Элизабет Борн. Это на 2 % ниже, чем летом этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теряет уровень доверия и глава Франции. Рейтинг Макрона также упал на несколько пунктов. Пятая республика, как и другие страны Европы, сегодня живет в условиях экономического кризиса. Страна готовится к Олимпиаде, правда, пока на площадку крупнейших стартов явно не тянет. Улицы некоторых районов заселяют бездомные. Из-за высокой стоимости жилья каждая пятая квартира в стране пустует.