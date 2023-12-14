Сенат одобрил проект оборонного бюджета США

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год. За проголосовали 62 законодателя, 10 человек высказались против. Сумма рекордная – 886 миллиардов долларов. Это примерно на 3 % больше, чем в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект уже передан в Палату представителей. Она примет решение по нему в ближайшие дни. Известно, что нужды страны уместились лишь в 3 тысячи страниц. Есть в тексте и несколько неожиданные пункты. Например, заработная плата военных, согласно проекту, будет максимальной в истории Штатов. Также предполагается помощь Украине, но это уже предсказуемо, стране планируют направить 300 миллионов долларов на военные нужды.