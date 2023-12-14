Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Финляндия с полуночи открыла два автомобильных пункта пропуска на границе с Россией. Примерно за час до этого у одного из них («Ваалимаа») скопились около 20 легковых и 40 грузовых машин с финской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.