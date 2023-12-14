Гуманитарную катастрофу в секторе Газа усугубляет непогода

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев назвал регион «адом на земле». Лазарини отметил, что его жители переживают самую мрачную главу своей истории. Вместе с тем речи о прекращении огня не идет, заявили в Израиле. Там намерены продолжить военное противостояние с ХАМАС. Как с международной поддержкой, так и без нее. Израильские военные ожидают подкрепления и планомерно уничтожают инфраструктуру палестинских боевиков. Они отвечают огнем из минометов и ракетными обстрелами. Противостояние не угасает ни в южных, ни в северных частях анклава.