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Гуманитарную катастрофу в секторе Газа усугубляет непогода

14 декабря 2023 12:39
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Непогода усугубляет гуманитарную катастрофу в секторе Газа. На некоторые районы анклава обрушились проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарную катастрофу в секторе Газа усугубляет непогода-1

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев назвал регион «адом на земле». Лазарини отметил, что его жители переживают самую мрачную главу своей истории. Вместе с тем речи о прекращении огня не идет, заявили в Израиле. Там намерены продолжить военное противостояние с ХАМАС. Как с международной поддержкой, так и без нее. Израильские военные ожидают подкрепления и планомерно уничтожают инфраструктуру палестинских боевиков. Они отвечают огнем из минометов и ракетными обстрелами. Противостояние не угасает ни в южных, ни в северных частях анклава.

# Палестина-Израиль

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