Французские фермеры взяли Париж в осаду – город почти отрезан от внешнего мира

Разгневанные французские фермеры взяли Париж в кольцо. Большинство магистралей, ведущих в столицу и из нее перекрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Движение возможно лишь по трассам, которые контролируют правоохранители. Чтобы город не оказался полностью отрезан от внешнего мира, власти вывели на улицы 15 тысяч жандармов, полицейских и бронеавтомобили. В случае необходимости, их задействуют для разгона демонстрантов.

Масштабы объявленных протестов грандиозны и ущерб от них будет соразмерным. Участие в митингах принимают 75 тысяч человек и около двух тысяч единиц тракторов и другой техники. Помимо транспортного коллапса, дефицита продуктов и других товаров, грозящих мегаполису, местные жители могут столкнуться и с другими проблемами. Фермеры планируют организовать «осаду» ключевых аэропортов – Шарль де Голль и Орли. Если власти не предпримут никаких действий, блокада продлится не менее пяти дней. Акции проходят не только в Париже. Аграрии перекрыли дороги в 85 департаментах. К митингам присоединились и таксисты. Они устроили «улиточный протест» в нескольких крупных городах. Митингующих поддерживает почти 90 % населения, в том числе многие французские политики и лидеры партий.

Марин Ле Пен, депутат Национального собрания парламента Франции:

Мы должны выполнить то, о чем они просят уже много лет. А именно: позволить фермерам иметь достойный доход, позволяющий им жить, прекратить соглашения о свободной торговле, которые, очевидно, ставят их в конкуренцию с производителями, которые не подпадают под действие тех же правил. Мы должны разработать крупный план спасения сельского хозяйства.