Во Франции протестующие фермеры начали блокаду Парижа: «Мы хотим ещё больше усилить давление на власти»

Новости Франции. От угроз к реальным действиям перешли французские фермеры. Как и обещали, они приступили к блокаде Парижа. Большинство магистралей, ведущих в столицу и из нее, перекрыты сотнями тракторов и баррикадами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы город не оказался полностью отрезан от внешнего мира, власти стянули 15 тысяч жандармов, полицейских и бронеавтомобили в Париж. Однако это вряд ли поможет, поскольку масштабы объявленных протестов грандиозны. На улицы выехали от 1,5 до 2,5 тысячи тракторов и другой сельхозтехники. Планируется, что блокада продлится пять дней, если не больше. В том числе протестующие фермеры планируют организовать «осаду» двух ключевых парижских аэропортов – Шарль-де-Голль и Орли.

Арно Р уссо, глава фермерского союза (Франция) : На данном этапе мы хотим еще больше усилить давление на власти. Поэтому мы блокируем все основные автомагистрали, ведущие в Париж и из Парижа, в радиусе 30 километров от города. Но наша цель не нарушить жизнь людей. Наша цель – оказать давление на правительство, чтобы мы могли быстро найти решение для выхода из кризиса.

Что бы ни говорили организаторы, бесследно для парижан блокада не пройдет. Транспортный коллапс и дефицит продуктов питания обеспечены столице как минимум на несколько дней. Пока ажиотажа в магазинах нет, но митинги только начались. Впрочем, парижане с пониманием относятся к происходящему, поскольку действиями властей недовольны большинство французов. По последним опросам, аграриев поддерживают 89 % населения страны.

Марко Толу, владелец ресторана (Франция):

Да, конечно, я их поддерживаю. Это их право бастовать, устраивать блокады, потому что их не уважают. Супермаркеты покупают больше импортную продукцию, а у своих фермеров скупают ее за бесценок. Я думаю, что фермеров бросили и оставили на произвол судьбы. Я думаю, что у них есть поддержка со стороны французов, но не со стороны правительства. Их бросили полностью.

Демонстрации французских фермеров начались в середине января. Они недовольны повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта сельхозпродукции, а также бюрократией. Вслед за аграриями на забастовки вышли и представители других сфер. Сегодня митинги охватили 40 городов. К фермерам присоединились таксисты.