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МИД Польши призвал не называть концлагерь Освенцим польским

29 января 2024 15:15
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28 января министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Европейской комиссии с требованием не называть Аушвиц-Биркенау «польским». Об этом сообщает РИА Новости.

В видео, которое ранее опубликовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится, что Освенцим находился в Польше, без уточнения контекста. 

Сикорский отметил, что Освенцим был создан во времена немецкой оккупации. Музей Освенцима подчеркнул, что лагерь находился на оккупированной территории Польши. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, в этот день в 1945 году Красная армия освободила Освенцим. «Освенцим-Биркенау» стал символом Холокоста, в ходе которого погибло около 1,4 млн человек. В 1947 году на территории лагеря был создан музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

 

# Международная политика # Радослав Сикорский

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