Зеленский заявил, что Третья мировая война приближается

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекратить конфликт в Украине и не допустить Третьей мировой войны можно геополитическими и финансовыми средствами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. …не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны», – сказал он.

Он обратился к другим странам с просьбой оказать Украине необходимую помощь, предоставить вооружение и финансирование. Зеленский отметил, что Украина в большой степени зависит от военной помощи США и стран ЕС. Он также указал на важность своевременной помощи других стран для недопущения распространения войны.