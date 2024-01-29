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Зеленский заявил, что Третья мировая война приближается

29 января 2024 14:07
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекратить конфликт в Украине и не допустить Третьей мировой войны можно геополитическими и финансовыми средствами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. …не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны», – сказал он.

Он  обратился к другим странам с просьбой оказать Украине необходимую помощь, предоставить вооружение и финансирование. Зеленский отметил, что Украина в большой степени зависит от военной помощи США и стран ЕС. Он также указал на важность своевременной помощи других стран для недопущения распространения войны.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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