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Французская прокуратура обвиняет Марин Ле Пен в присвоении государственных средств

23 сентября 2023 12:48
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Дело о хищении государственных средств в Европейском парламенте, в рамках которого обвиняемыми являются 27 лиц, в том числе и лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, было передано в суд прокуратурой Парижа. Об этом пишет ТАСС.

Обвинение заявляет, что Ле Пен якобы организовала мошенническую махинацию с целью присвоения европейских средств посредством фиктивного найма помощников.

Представители окружения Ле Пен отрицают все обвинения и обещают привести аргументы в суде. Лидер фракции «Национальное объединение» заплатила Европарламенту 330 тысяч евро, чтобы не исполнять административное решение. Следствие по этому делу началось в 2014 году.

# Международная политика # Марин Ле Пен

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