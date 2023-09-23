Французская прокуратура обвиняет Марин Ле Пен в присвоении государственных средств

Дело о хищении государственных средств в Европейском парламенте, в рамках которого обвиняемыми являются 27 лиц, в том числе и лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, было передано в суд прокуратурой Парижа. Об этом пишет ТАСС.

Обвинение заявляет, что Ле Пен якобы организовала мошенническую махинацию с целью присвоения европейских средств посредством фиктивного найма помощников.

Представители окружения Ле Пен отрицают все обвинения и обещают привести аргументы в суде. Лидер фракции «Национальное объединение» заплатила Европарламенту 330 тысяч евро, чтобы не исполнять административное решение. Следствие по этому делу началось в 2014 году.