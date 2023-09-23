Венгрия получила от Лаврова важные гарантии по энергоресурсам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия по-прежнему будет осуществлять в страну нефтегазовые поставки. Также он добавил, что по поводу этого его заверил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

В текущем году Венгрия получила из России 3,3 млн тонн нефти и 1,2 млрд куб. м голубого топлива. Сийярто также заметил, что в активную фазу вошло сооружение в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2».

Большую часть газа и нефти Венгрия по-прежнему получает из России. В 2022 году Венгрия получила 4,8 млрд куб. м газа по южному маршруту.