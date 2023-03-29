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Французов напугали планами на новый отопительный сезон

29 марта 2023 06:08
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Новости Франции. Жителей Франции напугали планами на новый отопительный сезон. С предупреждением выступили в Министерстве энергетики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французов напугали планами на новый отопительный сезон-1

С наступлением следующего зимнего периода в общественных зданиях будет отключена подача горячей воды. В условиях нависшего над Европой энергокризиса эта мера поможет предотвратить отключения электричества, считают специалисты. Кроме того, французское правительство намерено поручить домохозяйствам и местным властям сократить потребление энергии на 10 %.

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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