Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана сложило полномочия после избрания нового состава нижней палаты парламента.

Главы министерств будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета, пишет РИА Новости. Выборы депутатов нового состава нижней палаты парламента в стране состоялись в воскресенье, 19 марта. Шестьдесят два места из девяноста восьми в палате заняла партия «Аманат». Далее президент Казахстана Токаев после согласования с фракциями предложит к рассмотрению кандидатуру премьера страны, назначен он будет после того, как депутаты его утвердят.