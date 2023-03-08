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Во Франции на улицы вышли 1,5 млн человек – люди недовольны пенсионной реформой

08 марта 2023 08:21
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Новости Франции. Франция протестует против пенсионной реформы. Минувший день уже назвали черным вторником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории страны в 260-ти демонстрациях приняли участие 1,5 миллиона человек. Самые массовые выступления были в Париже.

Во Франции на улицы вышли 1,5 млн человек – люди недовольны пенсионной реформой-1

Они ожидаемо переросли в массовые беспорядки. Протестующие поджигали автомобили и разбивали витрины. Полиция в ответ использовала слезоточивый газ.

Во Франции на улицы вышли 1,5 млн человек – люди недовольны пенсионной реформой-4

Ожидается, что обстановка во Франции сегодня снова будет напряженной. 8 марта в Европе традиционно считается днем борьбы за права женщин. Пенсионная реформа по ним ударит особенно сильно. Из-за рождения ребенка женщины, как правило, позже мужчин нарабатывают необходимый для выхода на пенсию стаж. В таких сферах, как образование, медицина, в основном задействованы женщины, а работать, например, медсестрой или учительницей в 70 лет крайне сложно. В результате многим француженкам придется работать до глубокой старости.

Во Франции на улицы вышли 1,5 млн человек – люди недовольны пенсионной реформой-7

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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