Во Франции на улицы вышли 1,5 млн человек – люди недовольны пенсионной реформой

Новости Франции. Франция протестует против пенсионной реформы. Минувший день уже назвали черным вторником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории страны в 260-ти демонстрациях приняли участие 1,5 миллиона человек. Самые массовые выступления были в Париже.

Ожидается, что обстановка во Франции сегодня снова будет напряженной. 8 марта в Европе традиционно считается днем борьбы за права женщин. Пенсионная реформа по ним ударит особенно сильно. Из-за рождения ребенка женщины, как правило, позже мужчин нарабатывают необходимый для выхода на пенсию стаж. В таких сферах, как образование, медицина, в основном задействованы женщины, а работать, например, медсестрой или учительницей в 70 лет крайне сложно. В результате многим француженкам придется работать до глубокой старости.