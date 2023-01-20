Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек

Забавные моменты из жизни больших панд в зоопарке Китая. Мало кто знает, но он существует. Канал iPanda публикует видео из зоологического парка в провинции Сычуань.
Забавные моменты из жизни больших панд в зоопарке Китая. Мало кто знает, но он существует. Канал iPanda публикует видео из зоологического парка в провинции Сычуань.
Мультимедийная платформа обеспечивает круглосуточные прямые трансляции повседневной жизни бамбуковых мишек.
Вашему вниманию хит-момент: три гигантские панды играют в аквариуме.
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