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Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек

20 января 2023 15:01
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Забавные моменты из жизни больших панд в зоопарке Китая. Мало кто знает, но он существует. Канал iPanda публикует видео из зоологического парка в провинции Сычуань.

Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек-1

Мультимедийная платформа обеспечивает круглосуточные прямые трансляции повседневной жизни бамбуковых мишек.

Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек-4

Вашему вниманию хит-момент: три гигантские панды играют в аквариуме.

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