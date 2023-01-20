Прямой эфир

Полиция Бразилии проводит спецоперацию по выявлению причастных к беспорядкам

20 января 2023 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Полиция Бразилии начала масштабную операцию по выявлению причастных к беспорядкам в стране. Обыски проходят в ряде штатов. Верховный суд выдал 8 ордеров на аресты подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Полиция Бразилии проводит спецоперацию по выявлению причастных к беспорядкам-1

8 января сторонники экс-президента Болсонару, недовольные результатами выборов, захватили здание Конгресса в столице Бразилии и прорвались на территорию резиденции главы государства, а также в здание Верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, несколько кабинетов были полностью разгромлены и разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 000 человек, 140 из них уже арестованы. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Массовые беспорядки # Жаир Болсонару # Новости Бразилии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек
20 января 2023 15:01

Хотите узнать больше о жизни панд? Рассказываем про канал, который 24/7 показывает жизнь мишек

Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии
20 января 2023 15:00

Более 40 черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии

В Британии медсёстры, недовольные стоимостью жизни, устроили новые забастовки
20 января 2023 14:33

В Британии медсёстры, недовольные стоимостью жизни, устроили новые забастовки