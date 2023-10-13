Франция смогла сократить потребление электричества на 12%

В октябре 2022 года Франция поставила цель к 2050-му снизить потребление энергии на 40 %. Для этого в стране введен ряд ограничений. Например, температура в помещениях зимой не должна превышать 19 градусов, торговые центры обязали экономить электроэнергию. Даже фонари на улицах теперь включают по особому графику. А работодателям пообещали снизить налоги, если они пересадят своих сотрудников на велосипеды на время поездок по служебным делам.