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Франция смогла сократить потребление электричества на 12%

13 октября 2023 08:13
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Новости Франции. Франция сократила потребление электроэнергии на 12 %. Страна продолжает следовать курсу так называемой «энергетической трезвости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция смогла сократить потребление электричества на 12%-1

В октябре 2022 года Франция поставила цель к 2050-му снизить потребление энергии на 40 %. Для этого в стране введен ряд ограничений. Например, температура в помещениях зимой не должна превышать 19 градусов, торговые центры обязали экономить электроэнергию. Даже фонари на улицах теперь включают по особому графику. А работодателям пообещали снизить налоги, если они пересадят своих сотрудников на велосипеды на время поездок по служебным делам.

# Экономика # Новости Франции # Фотофакт

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