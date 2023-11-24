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Франции необходимо 200 млн евро на помощь нуждающимся

24 ноября 2023 06:49
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Французская благотворительная организация начала очередную кампанию по раздаче продуктов питания и просит у правительства 200 миллионов евро на помощь нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франции необходимо 200 млн евро на помощь нуждающимся-1

Из-за инфляции помощь получат не все. А количество запросов растет и касается самых разных людей по всей стране: от матерей-одиночек и пенсионеров до студентов. Около 60 % семей, получающих помощь во Франции, живут менее чем на 550 евро в месяц.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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