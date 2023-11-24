Франции необходимо 200 млн евро на помощь нуждающимся

Французская благотворительная организация начала очередную кампанию по раздаче продуктов питания и просит у правительства 200 миллионов евро на помощь нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за инфляции помощь получат не все. А количество запросов растет и касается самых разных людей по всей стране: от матерей-одиночек и пенсионеров до студентов. Около 60 % семей, получающих помощь во Франции, живут менее чем на 550 евро в месяц.