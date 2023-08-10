Fox: республиканцы жестко отреагировали на просьбу Байдена о финансировании Украины

Президент США Джо Байден навлек на себя неприязнь со стороны республиканцев, попросив дополнительного финансирования для Украины, сообщает FoxNews, передает РИА Новости.

Республиканцы недовольны недостаточной ясностью и гласностью в отношении использования этих средств. И даже те из них, кто ранее высказывался в адрес помощи Украине, требуют сейчас подробностей о том, что именно преследует Байден в этом вопросе.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин высказывала мнение, что в свете имеющихся у американских военных проблем стране не следует выделять финансовые средства на поддержку Украины.