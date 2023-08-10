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Пушилин заявил, что ВС России выбили ВСУ из Урожайного

10 августа 2023 11:11
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Заняв на время северную часть Урожайного, силы ВСУ после понесенных потерь были вынуждены отойти, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис  Пушилин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что на некотором этапе неприятелю все-таки удалось закрепиться в северной части Урожайного, но по нему сразу же был открыт огонь из артиллерии, а также применена авиация. Это повлекло за собой потери в живой силе и технике противника, он вынужден был отойти на исходные позиции. По словам Пушилина, в районе Старомайнского продолжаются интенсивные бои, но улучшить свое положение ВСУ не удалось.

# Международная политика

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