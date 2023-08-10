В Купянском районе Харьковской области началась обязательная эвакуация мирного населения

В Купянском районе Харьковской области введена обязательная эвакуация, объявил исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич, передает РИА Новости.

Эта процедура коснется 37 поселений, в том числе и Купянска, в связи с обострившейся обстановкой. Данное распоряжение принято на основании закона «О местных государственных администрациях». Под эвакуацию попадут территории, примыкающие к боевой зоне, в том числе поселок Двуречанская, село Петропавловка, поселки Кондрашевка и Куриловка, а также городской поселок Купянск. Ранее глава военной администрации округа Андрей Канашевич обратился к жителям с рекомендацией принять решение об эвакуации.