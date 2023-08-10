Politico: ВСУ увеличивает сроки наступления из-за смены тактики

Украина поменяла тактику ведения контрнаступления, что вызвало перенос сроков выполнения операций, сообщает издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака, передает РИА Новости.

Цель новой тактики – обеспечить защиту войск и консервацию техники, но конкретное расписание перелома остается неопределенным. При этом советник добавил, что невзирая на непростую сложившуюся ситуацию, преимущество остается на стороне Украины.

С начала начавшегося 4 июня контрнаступления на юге Донецкой, Артемовской и Запорожской областей Украина задействовала подготовленные НАТО бригады, вооруженные западной техникой, в том числе знаменитыми танками Leopard. Вместе с тем, как отметил 21 июля президент РФ Владимир Путин, значительных успехов пока нет, западные стратегии разочарованы операцией ВСУ.

По данным Министерства обороны РФ, в июне-июле Вооруженные силы Украины лишились более 43 тыс. человек и свыше 4900 единиц вооружения, включая самолеты, вертолеты и различную бронетехнику.