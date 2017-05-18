Огромный кот из Австралии стал любимцем интернет-пользователей

Новости Австралии. Рыжий кот-гигант из Австралии стал героем Интернета. Зовут исполина Омар. Молодая предприимчивая хозяйка завела ему аккаунт в социальной сети. Выкладывает туда фото, видео и даже более – от имени кота описывает его приключения.

На аккаунт Омара подписались уже почти 25 тысяч человек. Популярность кот обрел и благодаря своим внушительным данным. Весит он 14 килограммов, а длиной домашний питомец почти 120 сантиметров. В комитет Книги рекордов Гиннесса уже подали заявку, чтобы признать его самым большим котом в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.