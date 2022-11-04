Финские фермеры боятся остаться без доходов из-за роста цен на удобрения и электроэнергию

Новости Финляндии. Финские фермеры боятся остаться без доходов. Рост цен на удобрения и электроэнергию заставил более половины аграриев страны включить режим экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, порядка 55 % фермеров уверены, что в течение следующего полугодия их материальное состояние ухудшится. При этом 20 % отказались от удобрений, еще столько же человек решили сократить посевы весной. Не оптимистичны прогнозы и животноводов. Каждый шестой из них приостановил работу в связи со сложной экономической обстановкой.