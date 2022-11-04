Польская армия построит забор на границе с Россией

Новости Польши. Польша буквально окружает себя забором. На этот раз заграждение построят на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этих целей даже привлекли армию. Солдаты вместе с пограничниками будут возводить заграждение на границе с Калининградской областью России. Оно будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра.

Ранее в Польше объявили о завершении строительства забора на границе с Беларусью. Его протяженность – около 185 километров, а высота – 5,5 метра. Для строительства забора потребовалось более 350 миллионов евро.