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Польская армия построит забор на границе с Россией

04 ноября 2022 06:27
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Новости Польши. Польша буквально окружает себя забором. На этот раз заграждение построят на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская армия построит забор на границе с Россией-1

Для этих целей даже привлекли армию. Солдаты вместе с пограничниками будут возводить заграждение на границе с Калининградской областью России. Оно будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра.

Ранее в Польше объявили о завершении строительства забора на границе с Беларусью. Его протяженность – около 185 километров, а высота – 5,5 метра. Для строительства забора потребовалось более 350 миллионов евро.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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