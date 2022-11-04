Уникальные кадры с израильского побережья. Кто и зачем кормит рыбой мигрирующих пеликанов?

Уникальные кадры с израильского побережья Средиземного моря. Именно там делают остановку мигрирующие в Африку на зимовку пеликаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Европы и Азии они устремляются тысячами, нарушая библейский образ одинокой дикой птицы.

Это довольно крупные пернатые (самец весит 11 килограмм, самка чуть меньше). Понятно, что обладают они соизмеримым аппетитом. Раздача бесплатной рыбы – это защитный ход. Такое кормление держит пеликанов подальше от сельскохозяйственных полей и прудов, где выращивают ценные породы рыбы.