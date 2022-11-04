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Уникальные кадры с израильского побережья. Кто и зачем кормит рыбой мигрирующих пеликанов?

04 ноября 2022 07:21
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Уникальные кадры с израильского побережья Средиземного моря. Именно там делают остановку мигрирующие в Африку на зимовку пеликаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Европы и Азии они устремляются тысячами, нарушая библейский образ одинокой дикой птицы.

Уникальные кадры с израильского побережья. Кто и зачем кормит рыбой мигрирующих пеликанов?-1

Это довольно крупные пернатые (самец весит 11 килограмм, самка чуть меньше). Понятно, что обладают они соизмеримым аппетитом. Раздача бесплатной рыбы – это защитный ход. Такое кормление держит пеликанов подальше от сельскохозяйственных полей и прудов, где выращивают ценные породы рыбы.

Уникальные кадры с израильского побережья. Кто и зачем кормит рыбой мигрирующих пеликанов?-4

Уникальные кадры с израильского побережья. Кто и зачем кормит рыбой мигрирующих пеликанов?-6

Бывали случаи, что за один присест такой стаи фермеры лишались всего улова. Так что им выгоднее устроить вот такой ланч, где в меню рыба, которая не по вкусу человеку.

# Птицы # Фотофакт

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