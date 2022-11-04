Банк Англии произвёл крупнейшее повышение процентной ставки за последние 30 лет

Новости Великобритании. Британцев ждет глубокая рецессия. Банк Англии совершил самое крупное повышение процентной ставки за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель увеличился на 75 базисных пунктов и теперь составляет 3 %.

Это уже восьмое повышение процентной ставки подряд. Подобный шаг необходим для сдерживания инфляции, темп которой достиг максимума за 40 лет. Причем значительная часть роста вызвана увеличением стоимости продуктов питания и энергоносителей. Кроме того, Банк Англии заявил, что Великобритания уже столкнулась с рецессией. Согласно прогнозам, она может продлиться до двух лет.