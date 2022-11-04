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Банк Англии произвёл крупнейшее повышение процентной ставки за последние 30 лет

04 ноября 2022 06:25
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Новости Великобритании. Британцев ждет глубокая рецессия. Банк Англии совершил самое крупное повышение процентной ставки за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показатель увеличился на 75 базисных пунктов и теперь составляет 3 %.

Банк Англии произвёл крупнейшее повышение процентной ставки за последние 30 лет-1

Это уже восьмое повышение процентной ставки подряд. Подобный шаг необходим для сдерживания инфляции, темп которой достиг максимума за 40 лет. Причем значительная часть роста вызвана увеличением стоимости продуктов питания и энергоносителей. Кроме того, Банк Англии заявил, что Великобритания уже столкнулась с рецессией. Согласно прогнозам, она может продлиться до двух лет.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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