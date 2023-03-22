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Финляндия заявила об угрозе национальной безопасности

22 марта 2023 07:12
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Новости Финляндии. В Финляндии заявили об угрозе нацбезопасности из-за военной помощи Украине. Своими опасениями поделились депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия заявила об угрозе национальной безопасности-1

По их мнению, публичные сообщения о передаче Киеву военной техники могут быть восприняты Москвой как прямое участие Финляндии в конфликте. Но обеспечение безопасности собственной страны должно стоять на первом месте, в связи с чем народные избранники раскритиковали действия премьер-министра страны. А ее заявления об отправке оружия Украине назвали неосмотрительными.

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# Международная политика # Новости Финляндии # Фотофакт

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