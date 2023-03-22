Добились своего. В Польше появился постоянный гарнизон американской армии

Новости Польши. Первый постоянный гарнизон армии США появился в польском городе Познань. Об этом рассказал министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, в задачи подразделения войдет поддержка в первую очередь американских солдат, дислоцированных в Польше, а также управление передовыми форпостами войск Штатов в республике. Присутствия американских Вооруженных сил в Польше Варшава добивалась давно. Гарнизон США стал восьмым постоянным в Европе.