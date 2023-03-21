Пациенты бельгийской больницы теперь питаются едой, сертифицированной французским кулинарным гидом

Новости Бельгии. Больница на западе Бельгии ломает стереотипы. Впервые еда в медучреждении отмечена сертификатом французского кулинарного гида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это вообще не случайность. Готовились к такому экзамену повара бельгийской столицы полтора года. Столько они занимались с консультантами, которые регулярно давали советы. Основные замечания касались рыбных блюд и картофеля.

Люди необязательно хотят сложных вещей. Пусть еда будет здоровой и вкусной. Делайте все правильно, готовьте так, как готовили бы для себя.