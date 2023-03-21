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Пациенты бельгийской больницы теперь питаются едой, сертифицированной французским кулинарным гидом

21 марта 2023 15:45
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Новости Бельгии. Больница на западе Бельгии ломает стереотипы. Впервые еда в медучреждении отмечена сертификатом французского кулинарного гида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это вообще не случайность. Готовились к такому экзамену повара бельгийской столицы полтора года. Столько они занимались с консультантами, которые регулярно давали советы. Основные замечания касались рыбных блюд и картофеля.

Пациенты бельгийской больницы теперь питаются едой, сертифицированной французским кулинарным гидом-1

Люди необязательно хотят сложных вещей. Пусть еда будет здоровой и вкусной. Делайте все правильно, готовьте так, как готовили бы для себя.

Пациенты бельгийской больницы теперь питаются едой, сертифицированной французским кулинарным гидом-4

Старания бельгийских поваров отмечены профессионалами. Питание в больнице соответствует высоким стандартам, пришли к выводу специалисты. Но главное, что довольны сами пациенты. Благодаря вкусной еде идешь на поправку быстрее, признаются они.

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# Еда # Новости Бельгии # Фотофакт

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